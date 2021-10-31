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Пандемия COVID-19

Гватемала получила очередную партию "Спутника V"

О точном количестве доз препарата не сообщается

ГАВАНА, 31 октября. /ТАСС/. Новая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" была доставлена в Гватемалу в субботу. Об этом говорится сообщении, опубликованном в официальном Twitter-аккаунте вакцины.

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"Новые дозы вакцины "Спутник V" прибыли сегодня в Гватемалу для прививочной кампании в стране", - говорится в сообщении. О точном количестве доз препарата не сообщается.

В пятницу Минздрав Гватемалы сообщил о получении около 700 тыс. доз вакцины "Спутник V", в общей сложности в центральноамериканскую страну доставлено около 5 млн доз препарата.

Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Гватемале, население которой составляет порядка 17 млн человек, к настоящему времени достигло 601 тыс. Умерли 15 тыс. заболевших ковидом, 580 тыс. человек выздоровели. В ходе прививочной кампании власти использовали более 8,5 млн доз различных препаратов. Полный курс вакцинации прошли более 3,2 млн человек.

Теги
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