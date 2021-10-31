Bloomberg: США и другие потребители нефти встревожились после слов Путина о росте цен

НЬЮ-ЙОРК, 31 октября. /ТАСС/. США, Индия, Япония и другие страны-потребители нефти усилили дипломатическое давление на членов ОПЕК+ с целью добиться увеличения объемов добычи. Об этом сообщает агентство Bloomberg , полагая, что их беспокойство во многом вызвано словами президента России Владимира Путина о возможном росте цен на энергоноситель до $100 за баррель.

"Зеленая" ОПЕК+ и нефть по $100. О чем говорил Путин на Российской энергетической неделе

"За последний год беспокойство стран-потребителей нефти усиливалось по мере роста цен на сырую нефть сначала до $50 за баррель, потом - до $75, а теперь - выше $85. По-настоящему тревогу забили, когда Владимир Путин, один из лидеров картеля, предупредил о возможности [роста стоимости нефти до] $100 за баррель", - отмечает Bloomberg.

Агентство подчеркивает, что США, Индия, Япония и другие страны оказывают "наиболее сильное дипломатическое давление на картель за много лет" как в публичном поле, так и в закрытом формате. По данным Bloomberg, три недели назад начались контакты представителей этих трех стран с другими государствами-потребителями нефти, а также с членами ОПЕК+. При этом контакты "активизировались в последние дни после того, как цены [на нефть] перевалили за $85 за баррель".

Глава российского государства, выступая в середине октября на пленарной сессии Российской энергетической недели, заявил, что считает "вполне возможным", что нефть будет стоить $100 за баррель. При этом он уточнил, что РФ делает "все возможное, чтобы нефтяной рынок стабилизировался окончательно".

Министры стран ОПЕК+ на заседании 4 октября приняли решение продолжить наращивать добычу нефти на 400 тыс. баррелей в сутки (б/с) и в ноябре. Таким образом, в октябре страны ОПЕК+ будут сокращать добычу нефти на 4,559 млн б/с к базовому уровню, а в ноябре - уже на 4,159 млн б/с.