США урегулировали разногласия относительно пошлин на сталь и алюминий из ЕС

ВАШИНГТОН, 31 октября. /ТАСС/. Вашингтон и Брюссель решили один из наиболее острых вопросов в отношениях, урегулировав разногласия относительно американских пошлин на сталь и алюминий из ЕС и ответных ограничительных мерах. Об этом заявил в субботу журналистам в Риме, где проходит саммит Группы двадцати (G20), помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Текст его выступления распространила пресс-служба Белого дома.

По словам Салливана, в Риме стороны "достигли соглашения по пошлинам на сталь и алюминий и ответным пошлинам, введенным ЕС". Как он подчеркнул, это "устраняет один из крупнейших раздражителей в двусторонних отношениях США и ЕС".

Предыдущая американская администрация во главе с республиканцем Дональдом Трампом с 1 июня 2018 года ввела пошлины на импорт стали и алюминия из ЕС на уровне 25% и 10% соответственно с целью защиты американской промышленности. ЕС ввел ответные тарифные меры на импорт из США.

Салливан подчеркнул, что новые договоренности Вашингтона и Брюсселя направлены на решение проблем, касающихся "китайского избыточного предложения и интенсивности выбросов углекислого газа в сфере производства стали и алюминия". "Это свидетельствует о том, что мы можем преодолеть климатический кризис и в то же время надежнее защитить интересы наших рабочих", - добавил помощник президента США.

Суть договоренностей

"Мы достигли соглашения с ЕС, согласно которому тарифы на основании 232-й статьи [американского закона о расширении торговли от 1962 года] сохраняются, однако разрешается беспошлинный ввоз в США ограниченных объемов стали и алюминия из ЕС", - сообщила министр торговли США Джина Раймондо, текст выступления которой также опубликовал Белый дом. Администрация США пока не пояснила, о каких именно объемах идет речь, а также не раскрыла технические подробности соглашения. По сведениям агентства Bloomberg, договоренности касаются отмены пошлин на продукцию на общую стоимость более $10 млрд в год.

Как пояснила Раймондо, соглашение сторон должно гарантировать, что "вся сталь, которую ввозят в США через Европу, произведена исключительно в Европе". "Слишком долго Китай направлял свою дешевую сталь в США через Европу и другие рынки, что снижало цены и делало невозможной конкуренцию для американских производителей стали и алюминия, нанося ущерб нашей отрасли и рабочим", - добавила она.

Новые договоренности, по словам министра, позволят снизить стоимость различных видов американской продукции. Кроме того, как подчеркнула глава Минторга США, "ЕС откажется от своих ответных пошлин", что позволит американской стороне сохранить рабочие места.

Раймондо заострила внимание на том, что соглашение позволит компаниям США и ЕС выпускать сталь и алюминий со значительно меньшими выбросами углекислого газа в атмосферу по сравнению с китайскими производителями. "Отсутствие у Китая экологических стандартов является одной из причин, позволяющих им снизить стоимость, но это также один из факторов, способствующих изменению климата", - полагает министр.

Курс на завершение спора

В июне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что участники саммита ЕС - США приняли решение создать рабочую группу для прекращения торговой войны по стали и алюминию в течение ближайших месяцев, максимум - полугода. Она тогда отметила, что Брюссель и Вашингтон намерены вместе защищать свои рынки от чрезмерного предложения стали и алюминия и от их экспорта из стран "с нерыночной экономикой".

В сентябре заместитель главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис в интервью агентству Bloomberg подчеркнул, что торговые отношения между Евросоюзом и США при администрации американского президента Джо Байдена улучшились по сравнению с тем, что было при Трампе.