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Чистая прибыль Saudi Aramco в III квартале выросла в 2,6 раза

Компания указывает, что рост прибыли напрямую связан с увеличением цен на нефть

ТАСС, 31 октября. Чистая прибыль крупнейшей в мире по добыче и запасам нефтяной компании Saudi Aramco в третьем квартале 2021 года составила $30,4 млрд против $11,8 млрд годом ранее, следует из сообщения компании. Таким образом, рост составил 158%, или 2,6 раза.

Компания указывает, что рост прибыли напрямую связан с увеличением цен на нефть. Компания направит на дивиденды акционерам $18,8 млрд в III квартале 2021 года.

Свободный денежный поток Saudi Aramco за отчетный период составил $28,7 млрд, увеличившись в 3 раза год к году.

Показатель Capex компании по итогам III квартала составил $7,6 млрд - рост на 19%.

Добыча углеводородов Saudi Aramco в третьем квартале составила 12,9 млн баррелей в сутки нефтяного эквивалента, включая добычу нефти в среднем 9,5 млн баррелей в сутки.

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