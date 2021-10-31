Кабмин выделил почти 750 млн рублей десяти регионам на выплаты по соцконтрактам

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 749,5 млн рублей десяти регионам на расходы по социальным контрактам. Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба правительства.

"Более 749,5 млн рублей будет дополнительно направлено в ряд регионов для оказания помощи гражданам в форме социального контракта. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Федеральное финансирование поступит в Северную Осетию - Аланию, Башкирию, Чеченскую Республику, Чувашию, Республику Алтай и Алтайский край, а также в Белгородскую, Липецкую, Саратовскую и Иркутскую области.

Премьер-министр на заседании правительства 28 октября отметил, что средства позволят осуществить выплаты не менее чем по 7 тыс. социальных контрактов.

Социальный контракт заключается органами соцзащиты с гражданами и семьями, доход которых не достигает прожиточного минимума. С 2021 года механизм социального контракта получил федеральное софинансирование во всех регионах.