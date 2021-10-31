В Дагестане планируют увеличить площадь виноградников до 30 тыс. га к 2030 году

МАХАЧКАЛА, 31 октября. /ТАСС/. Власти Дагестана планируют увеличить площади виноградников в республике до 30-35 тыс. га к 2030 году, сейчас плодоносящие виноградники в регионе занимают 25 тыс. га, сообщил ТАСС врио заместителя председателя правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов.

"Сегодня у нас плодоносящих 25 тыс. га, нам есть куда расти. Мы разработали стратегию развития виноградарства в Республике Дагестан, по этой стратегии мы планируем довести площадь виноградников минимум до 30-35 тыс. га к 2023 году, а производство винограда - до 300 тыс. т", - сказал Абдулмуслимов.

По его словам, в середине 1980-х годов в Дагестане было 72 тыс. га виноградников, с которых убирали 330-350 тыс. т винограда. "Но тогда урожайность была низкая - сейчас в Дагестане есть виноградники, где на площади 840 га убирают 150-180 ц/га при средней урожайности в республике 110 ц/га", - добавил врио вице-премьера.

В 2021 году виноградари Дагестана, несмотря на сложные погодные условия, собрали рекордный урожай в 218 тыс. т, что почти на 10 тыс. т больше результата 2020 года. При этом, по словам Абдулмуслимова, уборка еще не завершилась.

"Сегодня из 25 тыс. га плодоносящих виноградников остались неубранными 1,3 тыс. га, мы ожидаем, что еще 3-5 тыс. т у нас должно быть, как минимум", - пояснил врио вице-премьера.