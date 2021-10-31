{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Саммит G20 в Риме

Рим считает договоренности ЕС и США по стали и алюминию преодолением протекционизма

Министр торговли США Джина Раймондо ранее указала, договоренности позволяют "ограниченному объему стали и алюминия из ЕС ввозиться в США без пошлин"

РИМ, 31 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Марио Драги приветствовал достижение договоренности между США и ЕС об урегулировании спора об американских пошлинах на сталь и алюминий. Как указывает в воскресенье пресс-служба главы правительства, данное решение было принято во время проведения саммита Группы двадцати в Риме.

"Это решение подтверждает укрепление и так близких трансатлантических отношений, а также прогрессивное преодоление протекционизма, которым были отмечены последние годы", - говорится в заявлении.

Драги выразил надежду, что данная договоренность станет "первым шагом к дальнейшему расширению товарообмена между ЕС и США во благо роста экономик".

Как ранее отметила министр торговли США Джина Раймондо, договоренности позволяют "ограниченному объему стали и алюминия из ЕС ввозиться в США без пошлин", хотя часть данных мер остается в силе. По сведениям агентства Bloomberg, договоренности касаются отмены пошлин на продукцию на общую стоимость более $10 млрд в год.

По словам помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, в Риме стороны "достигли соглашения по пошлинам на сталь и алюминий и ответным пошлинам, введенным ЕС". Он подчеркнул, что это "устраняет один из крупнейших раздражителей в двусторонних отношениях США и ЕС".

Теги
СШАИталияСаммит G20 в Риме
Пандемия COVID-19
В Москве могут закрыть несколько заведений из-за нарушения режима нерабочих дней
Деятельность предприятий-нарушителей могут приостановить на 90 суток
Читать полностью