Рим считает договоренности ЕС и США по стали и алюминию преодолением протекционизма

РИМ, 31 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Марио Драги приветствовал достижение договоренности между США и ЕС об урегулировании спора об американских пошлинах на сталь и алюминий. Как указывает в воскресенье пресс-служба главы правительства, данное решение было принято во время проведения саммита Группы двадцати в Риме.

"Это решение подтверждает укрепление и так близких трансатлантических отношений, а также прогрессивное преодоление протекционизма, которым были отмечены последние годы", - говорится в заявлении.

Драги выразил надежду, что данная договоренность станет "первым шагом к дальнейшему расширению товарообмена между ЕС и США во благо роста экономик".

Как ранее отметила министр торговли США Джина Раймондо, договоренности позволяют "ограниченному объему стали и алюминия из ЕС ввозиться в США без пошлин", хотя часть данных мер остается в силе. По сведениям агентства Bloomberg, договоренности касаются отмены пошлин на продукцию на общую стоимость более $10 млрд в год.

По словам помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, в Риме стороны "достигли соглашения по пошлинам на сталь и алюминий и ответным пошлинам, введенным ЕС". Он подчеркнул, что это "устраняет один из крупнейших раздражителей в двусторонних отношениях США и ЕС".