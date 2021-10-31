В Москве могут закрыть несколько заведений из-за нарушения режима нерабочих дней

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Заведениям в Москве "Бар, которого нет", "Old Town" и "Punk Fiction" грозят штрафы до 1 млн рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток за нарушение режима нерабочих дней. Об этом журналистам сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Москвы Антон Романов.

"В ходе рейда, проведенного 30 октября 2021 года Объединением административно-технических инспекций совместно с сотрудниками полиции, было установлено, что в заведениях "Бар, которого нет", "Old Town" и "Punk Fiction" проводились массовые мероприятия - дискотеки и шоу. Организаторами не были соблюдены меры социального дистанцирования, зрители находились в заведениях без средств индивидуальной защиты", - добавил Романов.

За нарушения организаторам мероприятий грозят штрафы в 300 тыс. рублей. В случае установления фактов причинения вреда здоровью человека может быть назначен штраф до 1 млн рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Власти Москвы ввели ряд ограничительных мер на фоне растущей коронавирусной заболеваемости. С 28 октября по 7 ноября в столице объявили нерабочие дни. В это время будут закрыты кафе и рестораны, торговые центры и непродовольственные магазины, а школьники уйдут на каникулы. Продолжат работу продовольственные, продающие товары первой необходимости магазины и аптеки, вузы и средние профессиональные учебные заведения перейдут на дистанционной режим.