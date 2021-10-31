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Саммит G20 в Риме
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В ЕК заявили о договоренности ЕС и США приостановить таможенные тарифы на сталь и алюминий

Урсула фон дер Ляйен и Джо Байден договорились "вместе работать над новым глобальным соглашением по стали"
Президент США Джо Байден и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен AP Photo/Evan Vucci
Описание
Президент США Джо Байден и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
© AP Photo/Evan Vucci

РИМ, 31 октября. /ТАСС/. Евросоюз и США достигли договоренности о приостановлении действия таможенных тарифов на сталь и алюминий. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам переговоров в Риме с президентом США Джо Байденом.

"Президент США Джо Байден и я достигли договоренности приостановить действие тарифов на сталь и алюминий и вместе работать над новым глобальным соглашением по стали", - написала она в Twitter. Введение ЕС и США тарифов на сталь и алюминий в 2018 году при администрации Дональда Трампа положило начало торговому противостоянию Брюсселя и Вашингтона.

Теги
СШАБайден, ДжоФон дер Ляйен, УрсулаСаммит G20 в Риме
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