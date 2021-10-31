Бизнес сможет платить административные штрафы со скидкой

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Новый КоАП РФ даст возможность платить административные штрафы со скидкой не только гражданам, но и бизнесу. Об этом сообщил советник министра юстиции РФ Дмитрий Коротков, комментируя новый вариант разработанного проекта КоАП "Российской газете".

"В новом КоАП к лицам, совершившим административные правонарушения, которые не относятся к грубым, будет применяться более мягкий режим ответственности. А именно: обязательная замена штрафа предупреждением за впервые совершенное правонарушение, возможность уплатить штраф в размере половины от наложенного", - сообщил Коротков. Он отметил, что "это фактически аналог 50% скидки на штраф, уплачиваемый в настоящее время водителями за нарушение правил дорожного движения". Кроме того, появится возможность уплаты административного штрафа за правонарушения в размере одной трети от минимального размера санкции лицом, не оспаривающим наличие события административного правонарушения и свою виновность в его совершении.

Также вводится запрет на суммирование штрафов при одновременном выявлении нескольких однородных правонарушений, в том числе при проведении контрольных мероприятий.

В случае назначения административного штрафа также будет учитываться финансовое и имущественное положение юридических лиц, являющихся субъектами малого предпринимательства. Они будут нести административную ответственность как индивидуальные предприниматели, размер санкций для которых существенно ниже. "Такое правило распространит свое действие на более чем 2 млн организаций малого бизнеса", - заметил Коротков. А в случае предотвращения лицом, совершившим административное правонарушение, вредных последствий его совершения или добровольного возмещения причиненного ущерба, административный штраф будет назначаться по нижней границе санкции статьи КоАП.

Действующий порядок назначения административных наказаний и привлечения к административной ответственности сохранится лишь в отношении правонарушений, относящихся к грубым, а за негрубые правонарушения будут применяться пониженные санкции.

"Таким образом, разделение всех правонарушений на грубые и негрубые преследует цель снижения штрафной нагрузки на граждан и бизнес без ущерба для сферы общественной безопасности, охраны жизни и здоровья граждан, законных интересов предпринимателей, и не приведет к ужесточению ответственности", - отметил представитель Минюста. Но эти послабления ни в коем случае не должны повлиять на качество реализуемых товаров и оказываемых услуг, а также добросовестность ведения предпринимательской деятельности, подчеркнул он.

Штрафы за нарушение валютного законодательства

Новый проект КоАП РФ предполагает двукратное снижение штрафов за нарушения валютного законодательства, указал Коротков. По его словам, к такому решению пришли в ходе обсуждения проекта нового КоАП с участием представителей бизнеса и органов власти.

"Например, были снижены санкции за нарушение валютного законодательства и актов органов валютного регулирования. Если в настоящее время штраф за данное правонарушение составляет от 75 до 100% от суммы валютной операции, произведенной с нарушением закона, то в проекте КоАП предусмотрен штраф в размере от 20 до 40% от суммы валютной операции", - сообщил Коротков.

Кроме того, хотя штрафы за таможенные правонарушения останутся прежними, за нарушение сроков временного хранения товаров было добавлено альтернативное наказание в виде предупреждения (вместо штрафа).