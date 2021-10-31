В США считают, что сделка с ЕС ограничит попадание на рынок страны стали и алюминия из КНР

ВАШИНГТОН, 31 октября. /ТАСС/. Договоренности США и ЕС о приостановлении действия таможенных пошлин на сталь и алюминий помогут предотвратить "утечку" на американский рынок соответствующей продукции из Китая. Такую точку зрения выразила в воскресенье представитель США на торговых переговорах Кэтрин Тай.

"Теперь, когда этот спор позади нас, мы находимся в более выигрышном положении для решения проблемы глобального избытка производственных мощностей в КНР с помощью усиленного механизма исполнения для предотвращения утечки китайских стали и алюминия на американский рынок", - говорится в ее письменном заявлении.

"США и ЕС производят сталь и алюминий, которые "чище" тех, что производятся в большинстве стран мира. Отсутствие экологических стандартов в таких странах, как Китай, <...> снижает расходы [на производство] и является одним из основных факторов, ведущих к изменению климата. Сегодняшняя сделка начинает решать эти проблемы", - заявила в свою очередь министр торговли США Джина Раймондо.

О достижении договоренностей по пошлинам на сталь и алюминий США и ЕС объявили в воскресенье. Как поясняется в совместном заявлении Вашингтона и Брюсселя, распространенном Белым домом, США "разрешат беспошлинный ввоз стали и алюминия из ЕС в исторически обоснованных объемах". В свою очередь ЕС приостановит действие соответствующих пошлин на продукцию из США. Кроме того, как уточняется в заявлении Тай, США и ЕС договорились приостановить соответствующие разбирательства во Всемирной торговой организации, инициированные ими ранее.

В рамках соглашения по пошлинам Вашингтон и Брюссель также намерены выработать договоренности по решению проблем углеродных выбросов металлургической промышленности и избытка производственных мощностей. "США и ЕС решили вести переговоры о будущих договоренностях касательно торговли в сталелитейном и алюминиевом секторах, которые будут учитывать глобальные нерыночные избыточные мощности, а также углеродоемкость этих отраслей. США и ЕС договорились сформировать техническую рабочую группу для расширения своего сотрудничества и содействия переговорам по этим договоренностям, а также [они] пригласят страны-единомышленники к участию в этих договоренностях", - сказано в документе, распространенном американским Минторгом.

Как ранее отметила Раймондо, достигнутые с Брюсселем договоренности позволяют "ограниченному объему стали и алюминия из ЕС ввозиться в США без пошлин", хотя часть данных мер остается в силе. По сведениям агентства Bloomberg, договоренности касаются отмены пошлин на продукцию на общую стоимость более $10 млрд в год.

Ситуация с пошлинами

В сентябре заместитель главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис в интервью Bloomberg подчеркнул, что торговые отношения между Евросоюзом и США при администрации американского президента Джо Байдена улучшились по сравнению с временами президентства Дональда Трампа.

Администрация Трампа с 1 июня 2018 года ввела пошлины на импорт стали и алюминия из ЕС на уровне 25% и 10% соответственно с целью защиты американской промышленности. ЕС ввел ответные тарифные меры на импорт из США.