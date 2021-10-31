Власти США не намерены требовать увеличения объема производства полупроводников в стране

ВАШИНГТОН, 31 октября. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена не будет требовать от компаний страны увеличения объема производства полупроводников, несмотря на то что американские корпорации выражают обеспокоенность по поводу проблем с цепочками поставок. Об этом заявила в выпущенном в воскресенье в эфир интервью телекомпании CBS министр торговли США Джина Раймондо.

Ее спросили, намерено ли правительство обязать американские компании увеличить объем производства полупроводников на фоне их существенного дефицита в мире, а также заявлений крупнейших технологических корпораций о миллиардных потерях в связи с доставкой микросхем. "Нет, мы не будем требовать [увеличения объема] внутреннего производства [полупроводников]. <...> Мы работаем в партнерстве с промышленностью, чтобы стимулировать внутреннее производство. Мы хотим производить чипы в Америке, поэтому мы стимулируем компании делать это, создавая рабочие места на каждом этапе пути", - ответила министр.

Она подчеркнула, что Конгресс США еще должен утвердить соответствующий пакет стимулов на $52 млрд. "На следующий день после того, как Конгресс примет это решение, оно может поступить к нам, и мы сможем приступить к работе", - пояснила Раймондо.

В настоящее время мировые производители автомобилей и электроники испытывают острую нехватку полупроводников. Она связана с влиянием пандемии, а также возникшим в марте пожаром на заводе японской компании Renesas Electronics, на долю которой приходится 17% мирового рынка микросхем для автомобилей.