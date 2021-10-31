Меркель заявила, что газ будет играть центральную роль при энергетическом переходе

РИМ, 31 октября. /ТАСС/. И. о. канцлера ФРГ Ангела Меркель приветствовала договоренности G20 об отказе от финансирования строительства новых угольных электростанций за рубежом и отметила, что газ будет играть важную роль в этом переходном процессе. Об этом она заявила в воскресенье в Риме по итогам саммит "двадцатки".

"Важен также факт, что было достигнуто согласие отказаться от международного финансирования угольных электростанций. Китай сделал существенный шаг, к которому присоединились другие страны. Переход на другие источники энергии теперь будет осуществляться существенно быстрее. С нашей точки зрения, природный газ тут должен, разумеется, играть центральную роль", - сказала Меркель. Ее слова приводит пресс-служба кабмина ФРГ.