США обсудили с другими странами взаимодействие с частным сектором по цепочкам поставок

РИМ, 31 октября. /ТАСС/. Представители Соединенных Штатов, 14 других государств, а также Евросоюза в воскресенье обсудили вопросы взаимодействия с частным сектором по сбоям в цепочках поставок на мероприятии, прошедшем на полях саммита Группы двадцати (G20) в Риме. Об этом говорится в распространенном Белым домом заявлении по итогам встречи.

"В качестве партнеров по продвижению безопасных и устойчивых цепочек поставок страны обсудили совместную работу и сотрудничество с частным сектором для решения важнейших проблем цепочек поставок", - отмечается в документе. Так, участники встречи подчеркнули важность "улучшения обмена информацией и прозрачности". "Страны выразили намерение наращивать усилия по обмену информацией о потенциальных, возникающих и системных проблемах цепочек поставок на двусторонней и многосторонней основе, чтобы мы могли коллективно работать над их решением, включая механизмы для улучшения заблаговременного предупреждения о сбоях", - отметили в Белом доме.

Представители 15 стран и Евросоюза отметили необходимость "рассмотреть возможность совместного инвестирования для ответственного доступа и разработки ключевых сырьевых материалов и ресурсов", а также "поддержания устойчивого производства и торговли продукцией, необходимой для борьбы с изменением климата и других международных целей устойчивого развития". Участники встречи подчеркнули важность обеспечения безопасности поставок. "Страны выразили намерение консультироваться друг с другом для решения проблемы потенциального дефицита и сотрудничать для решения проблемы дефицита, который может потенциально повлиять на наши страны, сохраняя при этом открытые рынки", - отмечается в документе.

"Страны выразили намерение работать вместе для укрепления устойчивости наших цепочек поставок - глобальной экосистемы сырья, промежуточных товаров, производства, логистики, исследований и разработок, которая обеспечивает нашим предприятиям и потребителям получение необходимой продукции. Безопасные, устойчивые и жизнеспособные цепочки поставок требуют, чтобы мы работали в партнерстве не только с правительствами, но и с промышленностью, профсоюзами и работниками, гражданским обществом и международными организациями", - отметили в Белом доме. Страны также обсудили прозрачность, многообразие, открытость и предсказуемость в рамках рассмотренных вопросов устойчивости глобальных цепочек поставок.

Кроме США и Евросоюза на встрече присутствовали представители Австралии, Великобритании, Германии, Демократической Республики Конго, Индии, Индонезии, Испании, Италии, Канады, Мексики, Нидерландов, Республики Корея, Сингапура и Японии.