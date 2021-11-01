ЦБ ввел максимальные размеры платы за переводы на маркетплейс через СБП

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Банк России ввел в действие максимальные значения размера платы, взимаемой банками с клиентов за перевод денежных средств со счетов физических лиц на маркетплейс через Систему быстрых платежей (СБП).

Переводы через СБП сумм в размере до 100 тыс. рублей в месяц будут осуществляться без комиссии не только между физическими лицами, но и с банковских счетов (вкладов) физического лица для зачисления в его же пользу на специальный счет оператора финансовой платформы (ОФП), то есть переводы на маркетплейс. Комиссия за такие переводы на сумму свыше 100 тыс. рублей в месяц составит 0,5% от перевода, но не более 1,5 тыс. рублей. Размер платы, взимаемой с ОФП, составит 0% от суммы перевода.

Также с 1 ноября ставка межбанковского вознаграждения (МБВ), которую уплачивает банк получателя в пользу банка плательщика, при таких переводах денежных средств через СБП на маркетплейс составит 0% от суммы перевода. Банк России до 1 июля 2022 года за свои услуги при осуществлении такого перевода с банков-участников СБП комиссию взимать не будет (тариф установлен на уровне 0,00 рублей).

Как ранее пояснила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина, такие тарифы были приняты для расширения доступности переводов граждан в системе финансового маркетплейса через СБП. По ее словам, принятые тарифы позволят выровнять в СБП ценовые условия традиционных С2С-переводов с условиями переводов граждан на спецсчет оператора финансовой платформы.