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Пандемия COVID-19

В России начался прием заявок от бизнеса на новые "антикризисные" гранты

Налоговые органы будут принимать заявления с 1 ноября по 15 декабря 2021 года

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Федеральная налоговая служба России начинает в понедельник прием заявок на единовременные гранты для малого и среднего бизнеса, а также социально ориентированных некоммерческих организаций, которые пострадали из-за обострения ситуации с заболеваемостью коронавирусом.

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"Налоговые органы будут принимать заявления с 1 ноября по 15 декабря 2021 года. С помощью специальных сервисов на сайте ФНС России можно самостоятельно проверить соответствие заявителя установленным критериям для получения субсидии, а также сформировать и направить заявление. Оно может быть подано в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи, через личный кабинет налогоплательщика - юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также на бумаге по почте", - отмечается на сайте ФНС.

Для юридических лиц и социально ориентированных НКО выплаты рассчитываются исходя из МРОТ (12 792 рублей), умноженного на количество работников в июне. Индивидуальные предприниматели смогут получить гранты не только на работников, но и на себя. Если индивидуальный предприниматель не имеет наемных работников, то размер выплаты будет равен МРОТ. Субсидия предоставляется однократно.

По данным правительства РФ, в списке отраслей, представители которых могут получить грант, 21 позиция. В частности, физкультурно-оздоровительные услуги, дополнительное образование для детей и взрослых, деятельность зоопарков, кинотеатров, развлекательных учреждений, музеев, стоматологических кабинетов, парикмахерских и салонов красоты. Получатели поддержки будут однократно освобождены от налога на доходы по гранту и от взносов в негосударственные внебюджетные фонды по зарплатам сотрудников, а те в свою очередь - от выплаты подоходного налога с таких средств.

Как сообщали в правительстве, выплата грантов позволит поддержать около 3 млн работников. Общий объем финансовой помощи составит 38,5 млрд рублей.

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РоссияПандемия COVID-19
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