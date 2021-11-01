Власти Москвы пересмотрели контракты на строительство из-за цен на материалы

"Сработали пандемия и вливание денег в мировую экономику. Общемировая инфляция захватила стройматериалы. Произошел всплеск спроса во всем мире, и мировой тренд влияет на нас. Цены везде выросли, материалы стали дорожать и пропадать с рынка, в том числе в США", - рассказал он газете.

В пример заммэра привел утеплитель, который делается на основе перетертого гранита. Он отметил, что после пандемии большое количество стран решило строить, потому что у строительства "мощный мультипликатор", оно быстро задействует другие отрасли экономики.

Бочкарев также сообщил, что контракты пересмотрены по-разному. "<...> Металл вырос в цене, но металлоемкость объектов разная. Самые металлоемкие - это мостовые сооружения. Рост цен на металл на 50% по мостам дает увеличение общей цены контракта до 20%. А по объектам гражданского строительства суммарно мы видим общее удорожание по материалам на 10-15%", - рассказал он изданию.

По его словам, стройкомплекс планирует развитие фактически на десять лет вперед, поэтому власти Москвы создали запасы многих материалов и пока удерживают стоимость. "Но думаю, что, к сожалению, тренд продолжается, и следующие контракты мы будем пересматривать. Это объективная реальность. К сожалению, нас тоже ударит", - добавил он.