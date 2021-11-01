Опрос: заемщики снижают долговую нагрузку на фоне новых антиковидных ограничений

"Анализ активности заемщиков по регионам на предмет досрочного погашения ими текущих финансовых обязательств в сентябре и октябре 2021 года показал, что в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге доля займов, по которым было зафиксировано частичное или полное досрочное погашение, в среднем увеличилась с 10% до 17%. В Тюменской области, Татарстане и Хакасии - с 9% до 15%", - следует из опроса, результаты которого есть в распоряжении ТАСС.

Со своей стороны в Удмуртии, Чувашии, Ульяновской, Саратовской, Псковской областях и Марий Эл [доля займов выросла] - с 10,5% до 14%. В Смоленской, Брянской, Калининградской, Владимирской, Рязанской, Вологодской областях - с 11% до 13,5%. В Псковской, Омской, Ростовской, Нижегородской, Самарской и Новгородской областях, Пермском крае, Карелии - с 12% до 15%.

По данным IDF Eurasia, досрочное погашение характерно по большей части для повторных клиентов - 68% займов, по которым в сентябре зафиксировано частичное или полное досрочное погашение, были оформлены повторными клиентами, в октябре - 73%. Более половины (52%) от частично или полностью погашенных займов в сентябре и октябре приходится на ссуды до 15 тыс. рублей.

По новым клиентам количество новых заявок на получение микрозаймов суммарно по всем вышеуказанным регионам в октябре снизилось почти на 5% по сравнению с сентябрем. По повторным клиентам - на 3%. Средняя запрашиваемая сумма по всем клиентам снизилась с 10 700 рублей в сентябре до 10 250 рублей в октябре.

Опрос проводился в период с сентября по октябрь. В нем приняли участие более 5 000 пользователей сервисов альтернативного кредитования в возрасте 18-60 лет по всей России.