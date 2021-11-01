Опрос: заемщики снижают долговую нагрузку на фоне новых антиковидных ограничений

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Российские заемщики стремятся снизить свою долговую нагрузку на фоне новых антиковидных ограничений, показал опрос, проведенный экспертами группы IDF Eurasia (бренд Moneyman).
"Анализ активности заемщиков по регионам на предмет досрочного погашения ими текущих финансовых обязательств в сентябре и октябре 2021 года показал, что в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге доля займов, по которым было зафиксировано частичное или полное досрочное погашение, в среднем увеличилась с 10% до 17%. В Тюменской области, Татарстане и Хакасии - с 9% до 15%", - следует из опроса, результаты которого есть в распоряжении ТАСС.
Со своей стороны в Удмуртии, Чувашии, Ульяновской, Саратовской, Псковской областях и Марий Эл [доля займов выросла] - с 10,5% до 14%. В Смоленской, Брянской, Калининградской, Владимирской, Рязанской, Вологодской областях - с 11% до 13,5%. В Псковской, Омской, Ростовской, Нижегородской, Самарской и Новгородской областях, Пермском крае, Карелии - с 12% до 15%.
По данным IDF Eurasia, досрочное погашение характерно по большей части для повторных клиентов - 68% займов, по которым в сентябре зафиксировано частичное или полное досрочное погашение, были оформлены повторными клиентами, в октябре - 73%. Более половины (52%) от частично или полностью погашенных займов в сентябре и октябре приходится на ссуды до 15 тыс. рублей.
По новым клиентам количество новых заявок на получение микрозаймов суммарно по всем вышеуказанным регионам в октябре снизилось почти на 5% по сравнению с сентябрем. По повторным клиентам - на 3%. Средняя запрашиваемая сумма по всем клиентам снизилась с 10 700 рублей в сентябре до 10 250 рублей в октябре.
Опрос проводился в период с сентября по октябрь. В нем приняли участие более 5 000 пользователей сервисов альтернативного кредитования в возрасте 18-60 лет по всей России.