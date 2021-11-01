Глава МВФ заявила, что возможность не допустить повышения температуры на планете исчезает

ВАШИНГТОН, 1 ноября. /ТАСС/. Возможность мирового сообщества не допустить повышения температуры на планете на полтора градуса Цельсия быстро исчезает, страны должны начать принимать значительные меры. Об этом говорится в сообщении директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Кристалины Георгиевой, размещенном в воскресенье в блоге МВФ перед началом выступления мировых лидеров на 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго.

"Новый анализ МВФ показывает пробелы в амбициях и политике, необходимые для достижения ограничений выбросов, сдерживающих глобальное потепление", - подчеркнула она.

С точки зрения МВФ, продолжила глава организации, "изменение климата представляет серьезную угрозу для макроэкономической и финансовой стабильности" мирового сообщества. "Сейчас окно возможностей для сдерживания глобального потепления на 1,5-2 градусов Цельсия быстро закрывается", - указала она.

Согласно оценкам фонда, пояснила Георгиева, "при неизменной глобальной политике выбросы углекислого газа в 2030 году будут намного выше, чем необходимо" для того, чтобы не допустить существенного повышения температуры на планете. "Для достижения этой цели срочно потребуется сокращение [выбросов] до уровня на 55% ниже базового в 2030 году, а для достижения цели в два градуса по Цельсию - на 30%", - подчеркнула директор-распорядитель.

Парижское соглашение по климату

В 2015 году в рамках ООН было принято Парижское соглашение по климату, в котором провозглашаются цели сократить выбросы парниковых газов, не допустить повышения среднегодовой температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия от доиндустриального уровня и принять мер для удержания потепления в пределах полтора градуса.

Согласно докладу, который был представлен в начале августа в Женеве межправительственной группой экспертов по изменению климата, средняя температура на поверхности Земли с 2011 по 2020 год была на 1,09 градуса выше аналогичных показателей периода с 1850 по 1900 год. При этом вклад хозяйственной деятельности людей в этот рост составляет около 1,07 градуса.

В воскресенье в Глазго начнет работу двухнедельная климатическая конференция. Как ожидается, на ней будет обсуждаться вопрос повышения обязательств стран по борьбе с выбросами парниковых газов.