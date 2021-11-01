Опрос: большинство IT-специалистов в РФ планируют в будущем создать собственный бизнес

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Большинство IT-специалистов в РФ видят свой карьерный рост в открытии бизнеса. Об этом сообщается в результатах опроса платформы для проведения онлайн-соревнований All Cups (IT-чемпионаты VK) среди 1 024 разработчиков по всей России.

"41,9% айтишников в будущем планируют открыть собственный бизнес - так они видят свой дальнейший карьерный рост. 31,2% видят себя в ближайшем будущем топ-менеджерами, 21,8% собираются расти "горизонтально", совершенствуя свои профессиональные навыки, а 5,2% не хотят менять привычный порядок вещей - их все устраивает на текущих позициях", - говорится в результатах опроса.

Большая часть IT-специалистов (63,5%) назвали технические знания, необходимые для профессии (т. н. hard-навыки, hard skills) самыми важными в их работе, треть (33,4%) - "достаточно важными". Не пользуются ими лишь 3,2% опрошенных.

По мнению большинства айтишников (56,2%), специалисту проще всего развивать "гибкие" навыки (т. н. soft-скиллы, soft skills). 30,2% убеждены, что hard-скиллы, напротив, прокачать значительно проще. 13,7% уверены, что одинаково просто выработать в себе как "гибкие", так и "жесткие" навыки.

Также респондентов попросили назвать свои самые слабые soft skills. Выяснилось, что у IT-специалистов плохо развиты креативные навыки (25,5%). На втором месте оказалась самоорганизация (24%), затем - коммуникационные способности (15,9%), тайм-менеджмент (14,5%), умение работать с информацией (8,8%), стрессоустойчивость (8,4%) и эмоциональный интеллект (2,9%).

На вопрос о том, как участники опроса развивают "гибкие" навыки, 36,7% ответили, что перенимают опыт у руководителя, 36,4% делают это с помощью профильной литературы и подкастов, 29,6% ходят на тренинги и/или конференции. 23,7% рассказали, что берут пример с личностей, которые их вдохновляют. 1,9% прибегают к другим методам развития soft skills.

Развитие и баланс навыков

Наиболее популярным способом развития hard-скиллов оказались специализированные курсы (37,7%). Треть IT-специалистов (31,1%) ходят на конференции и/или тренинги, 25,7% участвуют в различных соревнованиях и конкурсах, 18,8% - учатся "жестким" навыкам у своих руководителей, а 17,3% дополнительно занимаются собственными проектами, не связанными с их основной работой.

Умение выстроить взаимодействие с командой считают наиболее важным для руководителя навыком 32,9% опрошенных IT-специалистов. 26,9% уверены, что начальник обязан уметь мотивировать коллег и заряжать их энергией. 20,4% отметили умение ставить задачи и следить за сроками, 13,3% назвали креативность и предприимчивость обязательными навыками хороших руководителей, а 6,5% - прокаченные технические навыки.

Половина опрошенных IT-специалистов (49,9%) утверждают, что не используют "гибкие" навыки в работе.

"Гибкие" навыки, в число которых входят коммуникабельность, способность к взаимодействию в команде, креативное мышление, самодисциплина, в своей работе достаточно часто использует треть опрошенных (32,7%). 17,4% респондентов назвали soft-навыки основными и гораздо более важными, нежели технические знания, необходимые для профессии.

Половина участников исследования (49,6%) считают, что стать руководителем, не имея развитых soft skills, можно, но такой специалист будет не очень эффективен. 37,2% уверены, что можно без проблем стать руководителем без "мягких" навыков, поскольку hard skills, по их мнению, значительно важнее. 13,2% убеждены, что без soft skills стать руководителем нельзя.

"IT-специалисту высокого уровня необходимы прокачанные как soft, так и hard skills. Карьерный рост напрямую зависит от баланса этих умений - можно прекрасно разбираться во всей подноготной бизнеса и чувствовать себя как рыба в воде, если, например, речь заходит о написании кода, но без развитых коммуникативных навыков добиться определенных высот станет значительно труднее", - комментирует результаты опроса CTO образовательных проектов VK и руководитель платформы All Cups Дмитрий Санников.