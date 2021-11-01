Санду: Молдавия довольна согласованным с "Газпромом" контрактом на поставку газа

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду сообщила, что республика довольна подписанным контрактом с "Газпромом" на поставку газа. Об этом она рассказала в интервью газете "Коммерсантъ" , опубликованном в понедельник.

"Да, мы довольны, что этот контракт был согласован и подписан", - сказала Санду.

По ее словам, в Молдавии "будет газ после 1 ноября, и это уже очень хорошо". Санду отметила, что повышение тарифов планируется, но не такое большое, какое могло быть, если бы покупали сегодня по рыночной цене.

29 октября руководители "Газпрома" и Молдавии согласовали условия контракта на поставку газа, а также схему погашения задолженности страны. Как проинформировали в "Газпроме", контракт с 1 ноября 2021 года продлен сроком на пять лет. Ранее официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщал, что в настоящее время тело долга Молдавии перед компанией составляет $433 млн, а с учетом просрочки платежей общая сумма задолженности достигает $709 млн.

Тем временем в республике образовался дефицит газа, так как контракт с "Газпромом" истек в конце сентября. Часть предприятий Молдавии была переведена на мазут, в стране ввели режим ЧП и начали поиск альтернативных поставщиков газа. На время переговоров стороны продлевали действующий договор до конца октября. В том месяце республика импортировала газ по рыночной цене - около $790 за 1 тыс. куб. м. В прошлом году за аналогичный объем страна платила в среднем $148.