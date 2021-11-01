В Японии впервые за 20 лет выпустили в оборот новую монету достоинством 500 иен

ТОКИО, 1 ноября. /ТАСС/. Банк Японии (Центробанк) в понедельник приступил к выпуску новых монет достоинством 500 иен ($4,4). Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

Дизайн монеты лишь слегка изменился по сравнению с предыдущей, вышедшей в оборот 21 год назад. Теперь она выпускается в двух цветах и имеет гравировку по краю. Отмечается, что это гораздо эффективнее защищает ее от подделок.

Планируется отчеканить около 200 млн новых монет на общую сумму 5 млрд иен ($43,7 млн) до конца финансового года (завершится в марте 2022 года). Монеты старого образца из оборота изымать не будут.

Изначально Банк Японии планировал выпустить новые монеты в начале этого года, однако их релиз пришлось отложить из-за пандемии коронавируса и затянувшегося обновления банкоматов и автоматов по продаже билетов на общественный транспорт.