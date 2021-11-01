ЦБ отозвал лицензию у банка "Спутник"

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Банк России приказом от 1 ноября 2021 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка "Спутник" из Самары. Об этом в понедельник сообщается в пресс-релизе регулятора.

Временной администрацией банка, функции которой ранее были возложены ЦБ на Агентство по страхованию вкладов (АСВ), осуществлены мероприятия по достоверному отражению в учете стоимости его активов и обязательств. Проведенная ревизия касс подразделений кредитной организации выявила крупную недостачу наличных денежных средств. Правоохранительные органы возбудили уголовные дела по итогам рассмотрения заявления временной администрации о выявленной недостаче.​​​​​​