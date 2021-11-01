Российскому бизнесу за полгода доначислили 170 млрд рублей налогов и штрафов

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Бизнесу в РФ дополнительно начислили 170,2 млрд рублей налогов и штрафов. Это следует из аналитики аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основании данных Федеральной налоговой службы.

"В первом полугодии 2021 года в результате камеральных и выездных налоговых проверок российским предприятиям дополнительно начислили 170,2 млрд рублей налоговых платежей и штрафов. Самые крупные доначисления получил бизнес в экономически развитых регионах. Больше всего в казну обязали доплатить предприятия в Москве, Подмосковье, Нижегородской области, Санкт-Петербурге, Сахалинской области, Ставропольском крае, Самарской области, Челябинской области, Кемеровской области и Оренбургской области", - говорится в исследовании.

Минимальными налоговые санкции были в регионах с невысокой деловой активностью - самые низкие совокупные недоимки и штрафы заплатил бизнес в Еврейской автономной области, Туве, Марий-Эл, Камчатском крае, Чукотском автономном округе, Хакасии, Новгородской области, Ингушетии, Ивановской области и Адыгее.

Миллиарды сверху

Во втором квартале 2020 года, когда в России разразилась пандемия коронавируса, в качестве одной из антикризисных мер власти решили отменить выездные налоговые проверки бизнеса. В результате общий размер налоговых доначислений, штрафов и пеней в отношении компаний и индивидуальных предпринимателей снизился до минимальных 13 млрд рублей по сравнению с 57,4 млрд рублей в аналогичном квартале предшествующего года.

Однако после того как мораторий на проверки закончился, налоговые инспекции стали наверстывать упущенное, и доначисления поползли вверх - в третьем и четвертом кварталах 2020 года они составили 93,4 и 95,4 млрд рублей соответственно. Впрочем, общий размер налоговых доначислений за 2020 год (249 млрд рублей) все равно уступил показателям допандемийных 2019 года (337,2 млрд рублей) и 2018 года (369,8 млрд рублей).

В 2021 году общий размер налоговых доначислений несколько снизился - до 80,7 млрд рублей в первом квартале и 89,5 млрд рублей во втором. То есть совокупно за полгода бизнес доплатил в казну 170,2 млрд рублей, из которых 112,4 млрд рублей - неуплаченные за предыдущие периоды налоги, а 57,9 млрд рублей - налоговые штрафы и пени.

Проштрафившиеся регионы

Поскольку размер налоговых санкций зависит от финансовых показателей бизнеса, то наибольшие совокупные доначисления отмечались в регионах с развитой экономикой. Минимальные налоговые недоимки и штрафы взыскали с бизнеса в регионах с низкой деловой активностью.

Большая часть налоговых доначислений в первой половине 2021 года приходилась на Москву, что связано с масштабом столичной экономики. Там по итогам камеральных и выездных проверок предприятия обязали заплатить 35 млрд рублей, то есть пятую часть всех налоговых доначислений и штрафов по стране. За столицей следуют Подмосковье (13,87 млрд рублей), Нижегородская область (6 млрд рублей), Санкт-Петербург (5,43 млрд рублей), Сахалинская область (4,45 млрд рублей), Ставропольский край (4,3 млрд рублей), Самарская область (3,2 млрд рублей), Челябинская область (2,9 млрд рублей), Кемеровская область (2,7 млрд рублей) и Оренбургская область (2,5 млрд рублей).

Минимум налоговых доначислений и штрафов было выписано бизнесу в Еврейской автономной области (16,9 млн рублей), Туве (30,8 млн рублей), Марий-Эл (36,2 млн рублей), Камчатском крае (45,5 млн рублей), Чукотском автономном округе (57,1 млн рублей), Хакасии (62,4 млн рублей), Новгородской области (70,2 млн рублей), Ингушетии (100,1 млн рублей), Ивановской области (105,5 млн рублей) и Адыгее (110 млн рублей).

"В первом полугодии 2021 года ФНС на четверть сократила число выездных налоговых проверок бизнеса - до 3,37 тыс. по сравнению с 4,43 тыс. во втором полугодии 2020 года. В допандемийном 2019 году проверок также было больше. И вместе с тем в полтора раза по сравнению со вторым полугодием 2020 года, до 44,66 млн, возросло количество камеральных проверок, основанных на анализе налоговых деклараций и других документов.

Цифровизация налогового администрирования позволяет ФНС снижать количество выездных проверок - инспекции получают все больше информации о бизнесе по электронным каналам и способны моделировать и выявлять факты ухода от налогов. С одной стороны, происходит усиление налогового надзора, с другой - за счет современных технологий такой надзор перестает быть для добросовестного бизнеса обременительным. Появляются новые формы налогового контроля, такие как налоговый мониторинг, который позволяет бизнесу избежать традиционных проверок в обмен на предоставление инспекции онлайн-доступа к своей бухгалтерии", - отмечает президент FinExpertiza Global Елена Трубникова.