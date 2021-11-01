Эксперты составили рейтинг самых дорогих билетов на поезд в октябре

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Самый дорогой билет в октябре куплен на поезд по маршруту Белогорск - Москва, он обошелся пассажиру в 43 444 рубля. Об этом говорится в исследовании, проведенном сервисом поездок и путешествий Tutu.ru (ТАСС ознакомился с результатами).

При этом самый дорогой чек в октябре - на 76 095 рублей - состоит из двух билетов по маршруту Москва - Белогорск, тоже в вагон класса люкс.

На втором месте по дороговизне - билет на поезд Иркутск - Москва в вагон класса люкс за 34 684 тыс. рублей.

В рейтинге самых дорогих билетов оказались и поезда по маршрутам Москва - Чита, Санкт-Петербург - Москва и обратно, Москва - Москва.

Ранее в Tutu.ru выяснили, что жителям Москвы в октябре были доступны 36 направлений, по которым можно уехать на поезде, потратив менее 1 тыс. рублей. Отправиться можно было в 11 разных областей: Калужскую, Рязанскую, Липецкую, Брянскую, Смоленскую, Ярославскую, Тверскую, Орловскую, Ивановскую, Тульскую и Владимирскую.