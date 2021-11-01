Минцифры: хранение информации владельцами техсетей поможет бороться с мошенниками

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Принятие законопроекта по хранению информации владельцами технологических сетей поможет бороться с мошенниками. Об этом ТАСС сообщили в Минцифры РФ.

Ранее газета "Известия" писала, что комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции поддержал концепцию законопроекта, который обязывает бизнес, владеющий технологическими сетями связи с номерами автономной системы, в течение трех лет хранить на территории России передаваемую по ним информацию.

"Через технологические сети может проходить мошеннический трафик. Сейчас правоохранительные органы не имеют возможности получать от владельцев технологических сетей сведения, необходимые для проведения расследования в случае мошенничеств, и, соответственно, через эти сети могут действовать мошенники. С принятием поправок станет возможным бороться с мошенниками, действующими в технологических сетях", - пояснили в министерстве, комментируя данную инициативу.

Там уточнили, что в поправках к проекту закона "О связи" речь идет о владельцах технологических сетей, подключенных к интернету через точки обмена трафиком, минуя сети операторов связи. Это крупные промышленные организации, сети которых могут насчитывать несколько сотен тысяч реальных пользователей (сотрудников).

"Они подпадают под действие закона "о суверенном рунете", но перечень информации, которую должны хранить владельцы этих сетей, не был установлен во время проработки закона. Поправки Минцифры устраняют этот пробел", - добавили в министерстве.