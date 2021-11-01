"М.Видео" может выплатить дивиденды за девять месяцев в объеме 6,3 млрд рублей

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Совет директоров "М.Видео" рекомендовал выплатить дивиденды по итогам января - сентября в размере 6,291 млрд рублей, говорится в сообщении компании в понедельник.

Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, рекомендовано утвердить 16 декабря 2021 года.

Дивиденды планируется выплачивать из расчета 35 рублей на акцию. Согласно условиям дивидендной политики, принятой в феврале 2021 года, группа намерена направлять на дивидендные выплаты не менее 100% скорректированной чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), отмечается в сообщении.

Компания осуществляет дивидендные выплаты два раза в год. Общая сумма дивидендных выплат в 2020 году составила 12,2 млрд рублей, или 68 рублей на одну обыкновенную акцию, что соответствует 100% показателя скорректированной чистой прибыли компании по МСФО 17 за 2020 год.

"Эрикария Холдингс Лимитед" (Ericaria Holdings Limited), бенефициаром которой является Саид Гуцериев, владеет 50% компании, еще 10% акций принадлежат "Веридж Инвестментс Лимитед" (Weridge Investments Limited). Еще 15% акций принадлежит германской компании Media-Saturn-Holding GmbH, основным акционером которой является Ceconomy AG. Около 1% принадлежит ООО "МВМ" - дочернему обществу ПАО "М.Видео". 24,2% акций находятся в свободном обращении.