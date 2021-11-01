ЦРПТ: к третьему этапу маркировки молочной продукции готовы 85% производителей

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Большинство производителей молочной продукции с коротким сроком годности - до 40 суток - подключились к системе "Честный знак". Обязательная маркировка для этих товаров начнется в России с 1 декабря, сообщает в понедельник пресс-служба Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), выступающего оператором системы маркировки.

"Третий этап является самым крупным, в нем задействовано наибольшее количество видов продукции. На данный момент к "Честному знаку" уже подключены 1 172 производителя молочной продукции. Это 88% юридических лиц и 72% индивидуальных предпринимателей из зарегистрированных в ВетИС. По остальным предприятиям ведется информационная работа со стороны региональных властей", - пояснили в пресс-службе.

В настоящее время к "Честному знаку" полностью подключились предприятия из 24 регионов, среди которых Псковская, Тамбовская, Новгородская, Сахалинская, Курганская, Калининградская области, Чуткотка, Чечня, Адыгея и другие.

К обязательной маркировке сыров и мороженого в России приступили 1 июня 2021 года. С 1 сентября начался второй этап маркировки для молочной продукции сроком годности более 40 дней. Вывод из оборота молочной продукции сроком годности менее 40 суток начнется в январе 2022 года, сроком годности более 40 суток - летом 2022 года. С 1 сентября 2022 года вводится объемно-сортовой учет. Для фермеров, которые будут продавать продукцию напрямую или через розницу, маркировка станет обязательной с 1 декабря 2022 года. Поэкземплярный учет молочной продукции вводится с 1 декабря 2023 года.