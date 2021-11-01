ФНС запустила портал для расчета субсидий на поддержку МСП и НКО в условиях пандемии

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Федеральная налоговая служба (ФНС) России создала портал, который поможет малым и средним предпринимателям (МСП) и социально ориентированным некоммерческим организациям (НКО), пострадавшим из-за ковида, разобраться в порядке получения субсидии в нерабочие дни и рассчитать ее сумму. Портал заработал с 1 ноября. Об этом сообщила ФНС.

"Всю информацию о субсидии на нерабочие дни для МСП и СОНКО, пострадавших от распространения коронавирусной инфекции, можно получить на промостранице. Тут приведена формула ее расчета в зависимости от категории налогоплательщика, основные требования к заявителям, а также порядок ее получения", - говорится в сообщении.

Заявление на получение субсидии нужно направить с 1 ноября по 15 декабря через личный кабинет налогоплательщика, телекоммуникационные каналы связи или по почте. Оно рассматривается в течение пяти рабочих дней. Если все условия соблюдены, ФНС России рассчитает субсидию, а Федеральное казначейство произведет выплату в течение трех рабочих дней, отмечается в сообщении.

В ФНС также напомнили, что выплаты производятся на основании налоговой отчетности, представленной в установленный срок компаниями и индивидуальными предпринимателями.

Кроме того, субсидию получат компании, которые на 10 июля включены в реестр МСП или являются социально ориентированной некоммерческой организацией, в соответствии с правилами входят по ОКВЭД в актуальный перечень пострадавших отраслей экономики, на 1 июля не имеют задолженности по налогам и страховым взносам, превышающей 3 тыс. рублей. Помимо этого, организация не должна находиться в процессе ликвидации, процедуре банкротства.

О выплатах

Для юридических лиц и социально ориентированных НКО выплаты рассчитываются исходя из МРОТ (12 792 рубля), умноженного на количество работников в июне. Индивидуальные предприниматели смогут получить гранты не только на работников, но и на себя. Если индивидуальный предприниматель не имеет наемных работников, то размер выплаты будет равен МРОТ. Субсидия предоставляется однократно.

По данным правительства РФ, в списке отраслей, представители которых могут получить грант, - 21 позиция. В частности, физкультурно-оздоровительные услуги, дополнительное образование для детей и взрослых, деятельность зоопарков, кинотеатров, развлекательных учреждений, музеев, стоматологических кабинетов, парикмахерских и салонов красоты. Получатели поддержки будут однократно освобождены от налога на доходы по гранту и от взносов в негосударственные внебюджетные фонды по зарплатам сотрудников, а те, в свою очередь, - от выплаты подоходного налога с таких средств.

Как сообщали в правительстве, выплата грантов позволит поддержать около 3 млн работников. Общий объем финансовой помощи составит 38,5 млрд рублей.