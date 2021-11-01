Песков: Россия опережает многие страны по переходу на низкоуглеродные способы генерации

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Россия обгоняет многие государства, в том числе из Западной Европы, по переходу на низкоуглеродные способы генерации и производства. Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он напомнил о том, что Россия очертила для себя ориентиры по переходу к углеродной нейтральности. Этой цели планируется достичь к 2060 году. Представитель Кремля добавил, что российский президент Владимир Путин объявил об этом даже не на саммите "двадцатки", а еще "неделями ранее".

"Россия обозначила четко свои перспективы. И, кроме того, по многим параметрам Россия опережает многие страны, в том числе страны Западной Европы, по переходу на менее карбоноемкие способы генерации и производства. От этого нельзя абстрагироваться и это нужно принимать во внимание", - сказал Песков.

Он заверил, что Россия предпринимает огромные усилия для снижения нагрузки на климат и будет их системно прилагать и далее. Однако, продолжил пресс-секретарь президента РФ, этот процесс "требует адекватных мер со стороны всех государств".

"И, конечно же, все обязаны учитывать еще потребности развивающихся стран, которые в свое время не так-то и сильно загрязняли атмосферу Земли, ибо их индустриальное развитие осуществлялось более низкими темпами по сравнению с развитыми индустриями", - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее президент США Джо Байден выступил с утверждением, что разочарование по итогам саммита Группы двадцати (G20) в Риме якобы связано с позициями РФ и КНР по обязательствам, направленным на борьбу с изменением климата.