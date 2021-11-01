Ассоциация развития финансовой грамотности поможет повысить бизнес-активность в СКФО

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Ассоциация развития финансовой грамотности (АРФГ) поможет повысить уровень финансовой грамотности на Северном Кавказе. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе АО "Курорты Северного Кавказа" в понедельник.

Пути сотрудничества обсудили в ходе рабочей встречи генеральный директор КСК Хасан Тимижев и директор АРФГ Вениамин Каганов. "Речь шла о том, что вопросы финансовой и инвестиционной грамотности очень важны для регионов Северо-Кавказского федерального округа. Постоянная совместная работа институтов развития в просвещении жителей округа поможет росту экономической активности, формированию здоровой инвестиционной среды, а также решению актуальных вопросов финансового рынка, среди которых недостаточное присутствие банков на Северном Кавказе", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в ходе встречи Ассоциация представила свои ключевые направления работы и программы, которые можно реализовать на Северном Кавказе. "У Ассоциации накоплен достаточно большой опыт в работе по повышению уровня финансовой грамотности в российских регионах. Для Северного Кавказа это довольно важное и перспективное направление. Готовы рассмотреть и перенять успешные инициативы и инструменты, которые помогут повысить предпринимательскую активность в макрорегионе", - цитирует пресс-служба гендиректора КСК Хасана Тимижева.

Директор АРФГ отметил, что Ассоциации важно находить новые точки опоры в регионах России, понимать потребности и специфику каждого округа. "Мы рады, что благодаря нашему взаимодействию мы сможем системнее проработать вопросы повышения финансовой грамотности жителей Северо-Кавказского федерального округа и развития проектов в этой сфере", - приводит слова Каганова пресс-служба.