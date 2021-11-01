Кабмин разработал стратегию долгосрочного низкоуглеродного развития России

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Разработана стратегия долгосрочного низкоуглеродного развития России, призванная добиться углеродной нейтральности к 2060 году. Об этом заявил в понедельник премьер-министр Михаил Мишустин, открывая совещание со своими заместителями.

"По поручению президента [России Владимира Путина] правительство разработало долгосрочную стратегию низкоуглеродного развития. Она рассчитана на длительный период", - сказал глава кабмина. Он уточнил, что цель документа - "адаптировать нашу экономику к глобальному энергопереходу, сократить выбросы парниковых газов и добиться углеродной нейтральности к 2060 году".

Премьер отметил, что значительные структурные изменения предполагается провести в течение ближайшего десятилетия. Он добавил, что тема углеродной нейтральности чрезвычайно актуальна, она обсуждалась с представителями крупнейших компаний в рамках заседания Консультативного совета по иностранным инвестициям.

"Новая стратегия позволит увязать цели международной климатической повестки с возможностями и интересами нашей экономики", - сказал Мишустин. Он уточнил, что подготовленный документ содержит мероприятия по конкретным отраслям, в частности по энергетике, промышленности, ЖКХ, транспорту, строительству, сфере обращения с коммунальными отходами, сельскому и лесному хозяйству.

Глава правительства сообщил, что "реализация климатических проектов начнется уже со следующего года". "Предстоит не только внедрить более щадящие с экологической точки зрения решения, но и увеличить поглощение парниковых газов нашими лесами и другими природными экосистемами, и также перейти к сбору и переработке углекислого газа", - пояснил он. По словам Мишустина, с 2023 года планируется запустить систему обязательной углеродной отчетности для предприятий, а для реализации стратегии будет разработана соответствующая дорожная карта.

Мишустин также заявил, что перемены в подходах к углеродной повестке должны позитивно сказаться на развитии российской экономики в целом. "Важно двигаться в ногу со временем, провести технологическую трансформацию, которая позволит обеспечить высокие показатели экспорта, занятости и доходов населения", - заключил глава кабмина.