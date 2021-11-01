Аэропорт "Тамбов" после почти годового перерыва принял возобновленный рейс из Москвы

ТАМБОВ, 1 ноября. /ТАСС/. Аэропорт "Тамбов" принял в понедельник первый в этом году рейс из Москвы, авиасообщение с которой было прекращено с января из-за низкого пассажиропотока и нерентабельности перелетов, сообщил врио главы региона Максим Егоров.

"Сегодня после длительного перерыва возобновлены регулярные авиарейсы "Москва-Тамбов". Вместе с другими пассажирами прилетел первым рейсом", - написал Егоров на своей странице в Instagram.

Авиарейсы будут совершаться до конца текущего года, последний рейс запланирован на 31 декабря. По данным управления автомобильных дорог и транспорта региона, на этом направлении действует специальный льготный тариф для пенсионеров и молодежи в возрасте от 12 до 23 лет. Стоимость билета составляет 1 100 рублей.

В настоящий момент из Тамбова, помимо Москвы, можно улететь в Санкт-Петербург, Краснодар и Екатеринбург, летом также самолеты летают в Сочи, Анапу и Симферополь.