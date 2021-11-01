Кабмин повышает стоимость строительных контрактов в рамках госзакупок

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Стоимость строительных контрактов по госзакупкам будет увеличена, объявил в понедельник на совещании с вице-премьерами председатель кабмина Михаил Мишустин.

"Правительством принято решение о распространении механизма увеличения цены на контракты, заключенные до 1 октября этого года в рамках государственных закупок", - сказал глава кабинета министров. Он напомнил, что "раньше такой возможностью могли воспользоваться строители, которые заключили договор до 1 июля".

"Соответствующее постановление подписано, механизм предусматривает возможность увеличения цены контракта в пределах 30%, разумеется, если требования исполнителей обоснованы, прежде всего ростом стоимости строительных ресурсов", - отметил Мишустин.

По его словам, "еще одна новация - это расширение перечня ведомств, которые могут воспользоваться этим механизмом". "Их число увеличилось почти вдвое", - уточнил премьер.

По его оценке, принятое решение "позволит поддержать участников строительного рынка в нынешний непростой период, дать справедливую цену на их труд, а также обеспечить реализацию крупных государственных проектов без сбоев и задержек".