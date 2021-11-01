В Минэкономразвития назвали верной идею отказа от мигрантов на стройке в Москве

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Идея московского правительства о разработке плана по отказу от иностранной рабочей силы на строительных объектах столицы правильна, однако ее реализация не может произойти одномоментно. Об этом сообщил журналистам в понедельник заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач.

"Как я понимаю, речь идет о некоем плане. Понятно, что одномоментно в любом случае, наверное, это не произойдет, какие-то усилия должны быть в целом отраслью и Москвой предприняты. И я полностью поддерживаю и приветствую такие инициативы наших коллег из Москвы. Потому что, действительно, на сегодняшний день стройка, особенно московская стройка - вы видите какими темпами и какого качества строительство ведется. Понятно, что это уже совершенно высокотехнологичное производство, понятно, что оно все меньше и меньше, наверное, требует низкоквалифицированной рабочей силы. Поэтому совершенно правильная идея, мысль и желание - сделать так, чтобы именно высокотехнологичные хорошо оплачиваемые рабочие места и на стройке в первую очередь замещались российскими гражданами", - сказал Вольвач, комментируя инициативу, озвученную ранее заммэра Москвы Андреем Бочкаревым.

Замглавы МЭР РФ добавил, что на время "переходного периода" в рамках реализации данного плана помощь по привлечению подготовленных и профориентированных мигрантов из ближнего зарубежья в строительную отрасль Москвы может оказать стратегическая инициатива "Россия - привлекательная для учебы и работы страна". "Я думаю, что здесь мы как раз находимся в полном синхроне и наша инициатива будет полностью дополнять и хорошо сопровождать те инициативы, которые сейчас прорабатываются в Москве", - добавил Вольвач.

Ранее заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев сообщил в интервью РБК, что ставит задачу своим коллегам в строительном комплексе и подрядчикам разработать план мероприятий, который позволит обойтись без иностранной рабочей силы на столичных строительных объектах. Как рассказал заммэра, процесс строительства должен требовать в три раза меньше людей, а зарплата у них должна быть в два-три раза больше, это бы ускорило темпы строительства в два раза.