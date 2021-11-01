Суд направил на новое рассмотрение иск нефтетрейдеров к ФАС по делу о сговоре на бирже

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы отменил решение суда первой инстанции и постановление апелляционной инстанции по иску топливных трейдеров "Солид - товарные рынки" и "А-Ойл" к Федеральной антимонопольной службе (ФАС) по делу о сговоре на биржевых торгах нефтепродуктами в 2018 году. Дело направлено на новое рассмотрение, следует из материалов картотеки арбитражных дел.

"Поскольку судами первой и апелляционной инстанций вопреки требованиям процессуального законодательства не установлены все фактические обстоятельства дела и не дана надлежащая правовая оценка представленным доказательствам и всем доводам сторон, следует признать, что выводы судов сделаны при неполном выяснении обстоятельств, имеющих существенное значение для дела", - отмечается в резолютивной части постановления суда.

Производство по искам трейдеров к ФАС по оспариванию штрафа в размере более 1 млрд рублей за заключение картельного сговора на биржевых торгах, наложенного службой, приостановлено.

О деле против трейдеров

ФАС возбудила дело против крупнейшего независимого нефтетрейдера "Солид - товарные рынки" и компании "А-Ойл" в начале 2019 года. Ведомство посчитало, что ряд сделок компаний в 2018 году по купле-продаже бензина на биржевых торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) мог привести к росту средней оптовой цены.

Ответчики позже обжаловали в суде претензию ФАС и настаивали на том, что служба неправомочна рассматривать такие дела. Но в июне 2020 года Арбитражный суд Московского округа отказал "Солиду" в удовлетворении требований. В октябре 2020 года Верховный суд отказал трейдеру в рассмотрении этого спора на заседании судебной коллегии по экономическим спорам.

В компании подчеркивали, что торги на СПбМТСБ представляют собой самостоятельный способ заключения договоров, урегулированный в специальном законе. "Антимонопольный орган вышел за пределы своих полномочий, усмотрев в действиях заявителя и "А-Ойл" признаки состава антимонопольного нарушения, ответственность за которое установлена в отношении действий участников торгов, проводимых в другом порядке и форме", - приводилась позиция трейдера в материалах суда.

В июле 2021 года ФАС наложила на трейдеров административные штрафы за заключение картельного сговора на биржевых торгах нефтепродуктами в 2018 году, каждая компания должна заплатить более 509 млн рублей. Трейдеры обратились арбитражный суд Москвы с заявлениями об оспаривании штрафов.