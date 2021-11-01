Безработица в Москве за год сократилась в шесть раз

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Уровень безработицы в Москве за год сократился в шесть раз и сейчас составляет 0,5%, сообщил в понедельник руководитель столичного департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак.

"Если сейчас говорить об уровне безработицы, то мы тоже можем гордиться, в шесть раз мы ее снизили. Примерно в эти дни, когда мы с вами год назад обсуждали параметры бюджета на 2021 год, уровень безработицы составлял 240 тыс. человек. На сегодняшний день уровень безработицы составляет 0,5%, это 36,9 тыс. человек", - сказал Стружак на заседании комиссии по экономической и социальной политике в Московской городской думе.

Он добавил, что до пандемии в Москве численность безработных составляла 28 тыс. человек.

"Мы понимаем, что к концу года мы выйдем на эту цифру. В службе занятости существует большое количество вакансий, есть правильные технологии работы с безработными", - добавил Стружак.