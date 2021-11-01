Чистая прибыль "Совкомбанк лизинга" за девять месяцев 2021 года по РСБУ выросла на 93%

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Чистая прибыль компании "Совкомбанк лизинг" (входит в группу Совкомбанка) за девять месяцев 2021 года по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) достигла 431,3 млн рублей, превысив показатель аналогичного периода прошлого года на 93%, следует из сообщения компании.

Выручка компании по итогам трех кварталов 2021 года составила 7,6 млрд рублей, увеличившись по сравнению с таким же периодом прошлого года на 71%.

Балансовые активы компании выросли на 93%. Также увеличились и ее чистые активы - на 93%.

Генеральный директор "Совкомбанк лизинга" Николай Севастьянов сообщил, что задача компании в ближайшей перспективе - превратиться в игрока федерального уровня и завоевать значимую долю на рынке лизинга легковых автомобилей, в том числе используя широкую сеть отделений материнского банка. "В настоящее время офисы "Совкомбанк лизинг" работают уже в 28 крупнейших городах РФ, и мы намерены увеличить географию своего присутствия", - добавил он.

Компания "Совкомбанк лизинг" основана в 2008 году. С апреля 2020 года работает под брендом Совкомбанка, который приобрел 100% долю в ее бизнесе в декабре 2019 года. Согласно данным анкетирования лизинговых компаний от агентства "Эксперт РА", по итогам первого полугодия 2021 года "Совкомбанк лизинг" впервые вошел в топ-20 крупнейших лизингодателей России, поднявшись на 18-е место с 30-го, которое занимал в аналогичном периоде прошлого года.