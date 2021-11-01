МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Российский экспортный центр (РЭЦ) планирует расширять сеть национальных магазинов на китайских маркетплейсах. Об этом в ходе онлайн-конференции сообщила глава РЭЦ Вероника Никишина.

"На основе успешного опыта запуска Национального магазина российских пищевых товаров на китайской платформе Tmall.com Российский экспортный центр планирует расширять сеть Национальных магазинов РЭЦ на китайских маркетплейсах", - сказала она.

По ее словам, в ближайших планах компании - открытие на трансграничной площадке JD.hk. "Это другой сегмент, отличающийся от нашего первого магазина. Продуктовая линейка более широкая: косметика, аксессуары, товары для дома. В приоритете - премиум-сегмент, так как площадка ориентирована на импортные товары", - сообщила Никишина.

Она сообщила, что РЭЦ уже выбрал оператора этого магазина, с которым прорабатывает конкретные параметры его запуска. Открытие запланировано до конца года, добавила Никишина.

В июле постановлением правительства РФ Российский экспортный центр (РЭЦ) получил эксклюзивные полномочия открывать сеть национальных магазинов на международных маркетплейсах. Первый национальный магазин РЭЦ открыл в 2019 году на китайском маркетплейсе Tmall.com. С ноября прошлого года 110 отечественных компании из 37 регионов страны воспользовались его возможностями, заключив более 1,3 млн розничных экспортных сделок онлайн. Затем в июне 2021 года на полях ПМЭФ-2021 РЭЦ и "Почта России" договорились открыть второй национальный магазин в немецком подразделении Amazon.