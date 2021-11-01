Бизнес Москвы попросил Собянина открыть шиномонтажные мастерские в нерабочие дни

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. "Опора России" предложила мэру Москвы Сергею Собянину на время нерабочих дней, объявленных в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, частично разрешить работу столичных предприятий автосервиса и техосмотра транспортных средств. Соответствующее письмо за подписью президента бизнес-объединения Александра Калинина есть в распоряжении ТАСС.

С 28 октября по 7 ноября в столице объявлены нерабочие дни. На это время приостановлена работа ряда отраслей. Исключение - организации, обеспечивающие функционирование городской инфраструктуры, и предприятия непрерывного цикла.

"Опора России" предлагает на период нерабочих дней разрешить работу предприятиям автосервиса и технического осмотра транспортных средств города Москвы и предоставлять услуги с соблюдением всех мер предосторожности в условиях сложной эпидемиологической обстановки для следующих категорий транспортных средств: для всех категорий транспортных средств в случае, если оказываемые услуги попадают под перечень неотложных работ и шиномонтаж; для специальной и специализированной техники в полном объеме", - говорится в документе.

Бизнес-объединение также просит Собянина рассмотреть возможность расширения перечня непродовольственных товаров первой необходимости в Москве и включить в их число запчасти, смазочные материалы и технические жидкости для обслуживания и ремонта автомобилей.

Причины обращения

В письме приводятся данные сервиса 2ГИС о том, что в столице деятельность ведут около 7 тыс. станций техобслуживания. В соответствии с реестром Российского союза автостраховщиков, число операторов технического осмотра по состоянию на 31 октября составляет 384, отметили в "Опоре России". В бизнес-объединении считают, что приостановка работы бизнеса "влечет за собой большие финансовые потери для предпринимателей".

"В случае наличия неисправностей тормозной системы, рулевого управления, внешних световых приборов, колес и шин автомобилей, двигателя и прочих элементов конструкции в соответствии с правилами дорожного движения, существует риск возникновения случаев, ставящих под угрозу жизнь и здоровье граждан. Поэтому услуги (работы) по техническому осмотру, обслуживанию и ремонту автомобилей в рамках установленного перечня неисправностей целесообразно отнести к неотложным", - полагают в "Опоре России".

Там также считают необходимым предусмотреть непрерывное техобслуживание специальной и специализированной техники (автомобилей медицинской скорой помощи, пожарных автомобилей, транспортных средств аварийно-спасательных служб и полиции). Как отметили в бизнес-объединении, нерабочие дни пришлись на сезон шиномонтажа. Безопасность дорожного движения, в том числе, зависит от своевременной замены летних шин на зимние, поэтому необходимо "дать возможность предприятиям, оказывающим данный вид услуг, работать в прежнем режиме", говорится в письме.