РЭЦ ожидает в 2021 году увеличение товарооборота с Китаем до $130 млрд

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Российский экспортный центр (РЭЦ) ожидает в 2021 году увеличение товарооборота России с Китаем до $130 млрд. Об этом в ходе онлайн-конференции сообщила глава РЭЦ Вероника Никишина.

"В нынешнем году торговля показывает быстрый рост: за восемь месяцев 2021 года товарооборот увеличился на 30%, до $86 млрд, в том числе экспорт России вырос на 34%, до $42,3 млрд, импорт - на 27%, до $43,5 млрд. Летом товарооборот двух стран вышел на рекордный уровень в $12 млрд в месяц. И нет сомнений, что по итогам года он также будет рекордным. По нашей оценке, товарооборот превысит $130 млрд против $111 млрд в 2019 году", - сказала она.

Никишина отметила, что Китай является главным внешнеторговым партнером России с 2010 года. При этом в импорте России Китай первенствует с 2008 года, а в экспорте - с 2017 года. Доля КНР в товарообороте России растет почти непрерывно - за восемь месяцев 2021 года она составила 17,7%, в том числе в экспорте - 14,2%, в импорте - 23,3%.

"В 2020 году российско-китайская торговля оказалась весьма устойчивой к кризисным явлениям. В условиях пандемии и падения мировых цен ее снижение составило только 6,7%, тогда как торговля России с другими странами снизилась на 16,6%", - сказала Никишина.

Она добавила, что с 2016 года Китай неизменно лидирует в списке импортеров российских несырьевых неэнергетических товаров. "За восемь месяцев 2021 года их поставки, растущие седьмой год подряд, составили $11,4 млрд, на 19% превзойдя уровень 2020 года. В числе основных точек роста - медь, алюминий, прямовосстановленное железо, медная проволока, удобрения, пиломатериалы, маслосемена, бумага и картон, ракообразные", - уточнила глава РЭЦ.

По ее словам, Китай отличается крайне высоким уровнем онлайн-ретейла. Так, если в 2019 году он составлял около 22%, то на данный момент - больше 30%. "Для сравнения: средний показатель по миру - 8-9%. Однако китайские потребители покупают онлайн только знакомую продукцию, с известной им упаковкой, составом и качеством, поэтому познакомившись с товаром на выставке, потребитель будет охотнее делать выбор в его пользу", - заключила Никишина.