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Экспорт зерна из России с начала 2021-2022 сельхозгода снизился на 25,9%

По данным на 28 октября, он составил 14 млн тонн

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Экспорт зерна из РФ с начала 2021-2022 сельхозгода (1 июля 2021 года - 30 июня 2022 года) снизился на 25,9% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего сельхозгода и, по данным на 28 октября, составил 14 млн тонн. Об этом говорится в материалах Минсельхоза.

"По оперативным данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами - членами ЕАЭС за сентябрь и октябрь), на 28 октября в текущем 2021-2022 сельскохозяйственном году экспортировано зерновых культур 14 млн тонн, что на 25,9% ниже, чем за аналогичный период предшествующего сезона (18,9 млн тонн)", - сообщили в министерстве.

Объем экспорта пшеницы за сезон снизился на 24,2% и составил 11,9 млн тонн, ячменя - 1,7 млн тонн (снижение на 35,3%), кукурузы - 0,3 млн тонн (снижение на 40,5%).

По прогнозу Минсельхоза, в целом за текущий сельхозгод экспорт зерна может составить 45-48 млн тонн. В 2020-2021 сельхозгоду экспорт составил 48 млн тонн, в том числе 38,4 млн тонн пшеницы.

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