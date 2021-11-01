Девять новых резидентов АЗРФ вложат в экономику Поморья почти 2 млрд рублей

АРХАНГЕЛЬСК, 1 ноября. /ТАСС/. Почти 2 млрд рублей вложат в развитие экономики Архангельской области девять новых резидентов Арктической зоны РФ (АЗРФ), сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Агентства регионального развития.

"Девять новых соглашений заключены с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики. При реализации новых проектов в экономику Архангельской области предполагается привлечь почти 2 млрд рублей инвестиций и создать более 70 новых рабочих мест", - сказали в пресс-службе.

Инвесторы планируют строительство жилых домов в Северодвинске, реализацию проектов по модернизации систем в сфере теплоэнергетики, развитие инфраструктуры морских грузоперевозок, есть также проект по расширению фермерского хозяйства и по открытию производства противопожарных дверей и ворот.

Резидентами стали компания ООО СЗ "Он-лайн" с проектом строительства двух очередей жилого дома на 190 и 173 квартиры в Северодвинске и компания ООО СЗ "Приморский плюс", которая построит в Северодвинске жилой комплекс на 297 квартир. Компания ООО "Немига" запускает производство противопожарных дверей и ворот. Для их выпуска необходима модернизация цеха. ООО СЗ "Инвест строй" построит современный многоэтажный жилой дом высокого класса комфортности в Северодвинске.

Инвестиционный проект компании "СТТ" предусматривает открытие терминала, который будет предоставлять услуги по упаковке и контейнеризации каботажных генеральных грузов для последующей передачи их портовым терминалам для погрузки на суда в Архангельске. Компания ООО "СРК" в рамках проекта планирует строительство в Приморском районе трех новых котельных для работы на щепе, а также выкуп двух арендуемых в настоящее время котельных для их модернизации и эксплуатации. ООО ПК "Энергия Севера" планирует реконструкция участка тепловых сетей поселка 26-го лесозавода и строительство двух участков тепловых сетей в районе Экономия г. Архангельска.

Проект ООО ГК "Гольфстрим" в Архангельске предполагает модернизацию причала для организации морских грузоперевозок внутри области, так и по всей России. ИП Будейкин В.В., который занимается разведением коз в Приморском районе, планирует приобрести земельный участок, оборудование и закупить коз заанинской породы.

Льготы для резидентов

Общим объем инвестиций 79 резидентов АЗРФ в Архангельской области на данный момент составляет 29,8 млрд рублей, планируется создать свыше 2 тыс. новых рабочих мест.

В Архангельской области резидентам Арктической зоны доступны льготы по налогу на прибыль: первые пять лет с момента получения первой прибыли будет применяться ставка 5%, последующие пять лет - 10%. Кроме того, для резидентов снижены налоговые ставки по налогу на имущество организаций: первые пять лет - 0,1%, последующие пять лет - 1,1%. Для резидентов АЗРФ, работающих по упрощенной системе налогообложения (УСН), установлены пониженные ставки. В случае, если объектом налогообложения являются доходы, ставка будет равна 1%. Для резидентов, выбравших УСН по базе "доходы минус расходы", ставка налога составит 5%. Льготные ставки могут применяться в течение пяти налоговых периодов при условии отсутствия у резидента неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов и страховых взносов.