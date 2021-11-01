Оператор ГТС заявил о сокращении транзита газа из России через Украину на треть с 1 ноября

КИЕВ, 1 ноября. /ТАСС/. Транзит российского природного газа через Украину сократился на треть с 1 ноября по сравнению с данными на 1 октября, до 57 млн куб. м в сутки. Об этом сообщил в понедельник глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон в Facebook .

"С 1 октября транзит через Украину упал до 86 млн куб. м в сутки. При этом "Газпром" платит за транзитную мощность 109 млн куб. м. При таких объемах транспортировки "Газпром" недопоставит в ЕС до конца мая около 5 млрд куб. м. С 1 ноября транзит через Украину в очередной раз уменьшился - до 57 млн куб. м в сутки", - написал он.

"Газпром" с 1 октября начал поставлять газ в Венгрию по долгосрочному контракту, заключенному 27 сентября, через газопровод "Балканский поток" (продолжение "Турецкого потока") и трубопроводы Юго-Восточной Европы. В свою очередь Киев заявил о разочаровании этим фактом и пообещал обратиться в Еврокомиссию для предоставления оценки соответствия этого соглашения европейскому законодательству в области энергетики. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отверг критику Украины относительно соглашения, заявив, что не может учитывать точку зрения Киева в этих вопросах.

В декабре 2019 года Москва и Киев договорились о продлении транзита российского газа через украинскую территорию на период с 2020 года по 2024 год с возможностью продления соглашения еще на 10 лет. Контракт предусматривает транзит 65 млрд куб. м газа в 2020 году и 40 млрд куб. м ежегодно с 2021 года по 2024 год. Договоренность о транзите предполагает принцип "качай или плати", когда плата за транзит взимается в объеме забронированных мощностей, даже если фактическая прокачка окажется меньше. Транзит российского газа в Европу через украинскую газотранспортную систему в прошлом году составил 55,8 млрд куб. м, что стало самым низким показателем за последние 30 лет.