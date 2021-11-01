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УГМК подала ходатайство в ФАС о покупке 100% голосующих акций золотодобытчика "Высочайший"

Он объединяет четыре горно-обогатительных комбината общей мощностью более 10,5 млн тонн руды в год и владеет 38 добывающими и разведочными лицензиями

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) подала в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России ходатайство о приобретении 100% голосующих акций золотодобывающей компании "Высочайший" (GV Gold). Это следует из материалов ведомства.

В УГМК отказались от комментариев. В GV Gold на запрос ТАСС не ответили.

В состав горно-металлургического холдинга УГМК входят более 40 предприятий горнодобывающей отрасли, угледобычи, черной и цветной металлургии и машиностроения в России и за рубежом.

"Высочайший" ведет операционную и геологоразведочную деятельность в Иркутской области и Республике Саха (Якутия). Компания объединяет четыре горно-обогатительных комбината общей мощностью более 10,5 млн тонн руды в год и владеет 38 добывающими и разведочными лицензиями.

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