В России цены производителей на сахар за неделю выросли на 1,6%

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Цены российских производителей на сахар за неделю выросли на 1,6% и на 27 октября составили 41,35 рубля за килограмм. Об этом говорится в материалах Минсельхоза.

"Цена промышленных производителей на 27 октября 2021 г. составила на сахар белый свекловичный 41,35 руб. за кг (рост на 1,6% за неделю)", - сообщило министерство.

В Минсельхозе отметили, что, по данным Союза сахаропроизводителей России, переработка сахарной свеклы завершена, переработано 18 251,8 тыс. тонн (на 4,3% выше уровня прошлого года), выработано 2 448,6 тыс. тонн (на 8,5% ниже уровня прошлого года) сахара. Объем импорта сахара-сырца, по данным ФТС России, в текущем году без учета торговли со странами ЕАЭС, на 24 октября 2021 года составил 7,1 тыс. тонн (в 2020 году - 5,2 тыс. тонн).

Объем импорта в Россию сахара белого, по данным ФТС, в январе - августе 2021 года составил 100,2 тыс. тонн. Объем экспорта из России сахара белого в январе - августе составил 269,5 тыс. тонн. Основными странами покупателями являются Казахстан, Украина, Киргизия, Таджикистан, Армения.