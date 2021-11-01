Болгария приостановила поставку газа в направлении Сербии из-за аварии на газопроводе

СОФИЯ, 1 ноября. /ТАСС/. Авария произошла в понедельник на одном из участков газопровода в Болгарии, в связи с чем поставки топлива в направлении Сербии, Венгрии и Румынии временно приостановлены. Об этом на брифинге сообщил исполнительный директор компании "Булгартрансгаз" Владимир Малинов.

Инцидент произошел около 03:00 по местному времени (04:00 мск) в районе населенного пункта Ветрино в северо-восточной части страны, после чего прокачка газа была автоматически прекращена. Пострадавших нет.

"Авария произошла на старом участке Трансбалканского газопровода, построенном в 1986-1987 годах. Повреждены две трубы, длина каждой - 12 м. О причинах происшествия на данный момент сказать сложно. Как только представители прокуратуры и полиции завершат работу на месте инцидента, сразу начнутся ремонтные работы, наши бригады постараются в кратчайший срок восстановить целостность газопровода", - сообщил Малинов.