Гранты за лучшие практики получат 50 муниципалитетов из 36 регионов

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил распоряжение о распределении между регионами призового фонда в размере 1 млрд рублей для победителей Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика", сообщает в понедельник пресс-служба правительства.

"В этом году гранты получат 50 муниципалитетов из 36 регионов страны", - говорится в сообщении.

Некоторые регионы завоевали сразу несколько призовых мест. Так, муниципалитеты из Татарстана и Новгородской области получили по три награды. По две награды присудили муниципальным образованиям из десяти регионов: Белгородской, Калужской, Липецкой, Оренбургской и Саратовской областей, Краснодарского и Ставропольского краев, Северной Осетии, Чечни, Чувашии.

Премии присуждаются за успехи в организации муниципального управления в сферах градостроительной политики, цифровизации городского хозяйства, развития муниципальной экономики, управления местными финансами. Как пояснял Мишустин на совещании с вице-премьерами 1 ноября, они поддержат муниципалитеты, которые предлагают эффективные решения в важнейших сферах.

Победители из числа городских и муниципальных округов и городских поселений получат гранты в размере от 10 млн рублей до 50 млн рублей, из сельских поселений - от 3 млн рублей до 20 млн рублей. Средства будут направлены в виде дотаций бюджетам регионов на премирование муниципальных образований, победивших в конкурсе. Помимо денежных призов, лауреатов ждут знаки отличия и дипломы правительства России, а также публикация их проектов в сборнике лучших практик, который будет выпущен по итогам мероприятия.

Всероссийский конкурс "Лучшая муниципальная практика" проводится с 2017 года. За это время в нем приняли участие более 3,7 тыс. образований - это каждый пятый муниципалитет в стране. По решению президента России Владимира Путина с 2020 года призовой фонд проекта был увеличен с 40 млн рублей до 1 млрд рублей, а также расширен перечень номинаций. В 2021 году в конкурсе впервые могли принять участие муниципальные округа, а количество призовых мест было увеличено с трех до пяти в каждой номинации.