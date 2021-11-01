Цена на авиакеросин на бирже вновь обновила рекорд

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Биржевая цена на топливо для реактивных двигателей (авиакеросин) по территориальному европейскому индексу по итогам торгов в понедельник превысила 58,2 тыс. рублей за тонну и вновь обновила рекордное значение. В то же время цена зимнего дизельного топлива начала снижаться после девяти дней роста, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Цена авиакеросина выросла за день на 2,3%, до 58,27 тыс. рублей за тонну. Таким образом, стоимость этого вида топлива обновила рекорд, достигнутый 27 октября (58,12 тыс. рублей за тонну).

При этом зимний дизель подешевел за день на 0,1%, до 58,98 тыс. рублей за тонну - после того, как два дня подряд устанавливал ценовые рекорды. Его цена непрерывно росла с 19 октября.

Летний дизель вырос в цене на 0,4%, до 52,38 тыс. рублей за тонну, а стоимость межсезонного дизеля уменьшилась на 0,1%, до 53,55 тыс. рублей за тонну. Цена на сжиженные углеводородные газы (СУГ) упала на 7,1%, до 36,52 тыс. рублей за тонну.

Бензин Аи-92 подорожал на 0,3%, до 53,29 тыс. рублей за тонну, бензин Аи-95 - на 0,2%, до 54,4 тыс. рублей за тонну. Стоимость топочного мазута увеличилась на 0,2%, до 26,44 тыс. рублей за тонну.