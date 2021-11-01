Курские власти направят 160 млн рублей на поддержку бизнеса в период нерабочих дней

КУРСК, 1 ноября. /ТАСС/. Власти Курской области направят не менее 160 млн рублей из регионального бюджета на различные меры поддержки для бизнеса, приостановившего работу в период нерабочих дней с 25 октября по 7 ноября, сообщил в понедельник на оперативном совещании администрации региона губернатор области Роман Старовойт.

"Мы подготовили меры поддержки бизнеса в этот сложный период, <...>. Общая сумма как минимум 160 млн рублей из регионального бюджета, мы понимаем, что так или иначе будет направлена на поддержку бизнеса", - сказал Старовойт.

Кроме того, власти региона на 30% снизят ставки по транспортному налогу для организаций, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров, в три раза снизят ставку налога по упрощенной системе налогообложения, освободят от оплаты по договорам аренды госимущества области. Центр "Мой бизнес" возобновит выдачу льготных антикризисных микрозаймов для компаний, которые относятся к пострадавшим отраслям.

На период нерабочих дней в области закрыты для посещения все учреждения общественного питания, культуры, сферы услуг, здоровья, красоты, а также магазины, кроме продуктовых. По данным сайта стопкоронавирус.рф, коллективный иммунитет в регионе составляет около 50%.

С начала пандемии в Курской области выявлено 66 552 случая заражения коронавирусом, из числа заразившихся выздоровели 57 287 человек, 1 624 пациента умерли. Для ряда категорий граждан в регионе обязательную вакцинацию увеличили до 80%. В Курской области с марта 2020 года введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года обязателен масочный режим, который необходимо соблюдать в общественном транспорте, торговых центрах, других местах массового присутствия людей.